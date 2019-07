Il y a deux jours, avant son match du «Manic Monday» face à l'Italien Matteo Berrettini, Roger Federer avait été s'échauffer dans la quiétude d'Aorangi Park - le site est interdit au public. Mais mercredi, à quelques heures de son duel avec le Japonais Kei Nishikori, il a dû se frayer un chemin - bien aidé par la sécurité - jusqu'au court no 11, sur lequel Novak Djokovic et Rafael Nadal se sont entraînés en fin de matinée.

Sous les yeux d'environ 500 personnes, le Bâlois a frappé la balle pendant 25 minutes avec un Espagnol de 16 ans, couvé par Juan Carlos Ferrero, avec qui Roger Federer s'était entraîné mardi. Au menu, dix minutes d'échanges depuis le fond de court, un peu moins de temps au filet et quelques services. Pour terminer la séance, il a travaillé son retour de service - pas en slice, demandant au jeune joueur de l'emmener côté revers.

A 12h30 (heure londonienne), et alors que son son team l'attendait déjà à l'autre bout du court, «RF» a quitté l'allée qui mène au court no 11 escorté, et sous les encouragements de ses admirateurs, qu'il n'a pas manqué de remercier d'un «thanks guys». Le «Maître» a disparu, rendez-vous dans quelques heures sur le Center Court.

(nxp)