Alexander Zverev n'a pas répondu à l'appel du pied de Belinda Bencic. Début janvier, la Saint-Galloise avait annoncé qu'elle donnerait 200 dollars par double-faute - car c'est son péché-mignon - pour les victimes des incendies qui ravagent l'Australie. La Suissesse avait proposé sur les réseaux sociaux à l'Allemand, auteur d'une multitude de «doubles» lors de l'ATP Cup, de l'imiter. Mais «Sascha» a décidé de faire beaucoup plus.

Donating for every doublefault in the next tournaments:)) @AdelaideTennis @AustralianOpen Will you join @AlexZverev ? ???? pic.twitter.com/HsWx3SpwZ7

Victorieux sans trembler - pour une fois pour lui en Grand Chelem - de l'Italien Marco Cecchinato (77e) 6-4, 7-6 (7/4) 6-3 au 1er tour, l'athlète de 22 ans a promis de donner «10'000 dollars par victoire» avant d'aller plus loin. «Je sais que je ne suis pas le favori pour remporter le tournoi, mais si je le gagne, je reverserai ma prime jusqu'au dernier centime», a-t-il lâché, sachant que celle-ci est de 4,12 millions de dollars australiens.

????Breaking news ????@AlexZverev has pledged to donate $10,000 for every #AO2020 match-win and if victorious, every single cent of his prize money ????#AusOpen | #Aces4BushfireRelief pic.twitter.com/kHdFFs3nPJ