Battu en trois sets (6-3 7-6 6-3) par l'Américain Tennys Sandgren en seizièmes de finale du tournoi de Wimbledon, Fabio Fognini (ATP 10) n'a pas passé un agréable moment sur le court No 14 du complexe sportif londonien.

En début de troisième set, visiblement agacé par les conditions de jeu et l'interruption momentanée de la partie en raison d'un challenge, Fognini s'est lâché dans une diatribe dont il a le secret.

«Est-ce juste de jouer ici? Maudits Anglais, vraiment. Maudits, vraiment. J'aimerais qu'une bombe explose sur ce club. Une bombe devrait exploser ici», a pesté l'Italien.

