Benoit Paire a le sang chaud, et il l'a une nouvelle fois prouvé au tournoi de Shanghai. Battu au 2e tour par le Géorgien Nikoloz (6-4 1-6 6-1), Paire a terminé la rencontre en roue libre. Dans un des derniers points du match, le No 23 mondial a laissé sortir toute sa frustration. «J'ai envie de rentrer chez moi, libérez-moi, j'en peux plus d'être ici. J'en peux plus!» a-t-il hurlé sur le court après avoir perdu un point.

Source: Twitter / @Eurosport_FR

En trois tournois sur la tournée asiatique, Paire n'a gagné qu'un seul match, au premier tour de Shanghai. Même si ses sautes d'humeur sont fréquentes sur le circuit, le Français n'en a pas moins gardé son sens de l'humour, comme l'atteste ce tweet lancé directement après la rencontre.

Délivrance ???????????????????????????????????? — paire benoit (@benoitpaire) October 8, 2019

«Je n’ai pas dormi, je suis obligé de prendre des somnifères, a déclaré Paire en conférence de presse. Ça ne fait que trois jours que je dors. Je suis très content de rentrer à la maison. Ce n’est pas un manque de respect ou quoi que ce soit. C’est juste que là je suis au bout. J’ai besoin de souffler pour essayer de tout donner sur les deux derniers tournois de la saison»