Au cours de votre carrière, vous avez remporté trois grosses victoires contre Novak Djokovic. Vous sentez-vous en position d’en décrocher une quatrième?

Je suis en tout cas content de ma situation. Il y a des améliorations à apporter dans mon jeu mais je bouge bien, je sers bien, et je suis frais physiquement. Au début, j’avais surtout besoin d’automatismes, je me cherchais un peu. Le fait d’avoir eu trois premiers matches relativement intenses, d’avoir passé pas mal de temps sur le court, m’a aidé à trouver des réponses.

Qu’est-ce qui gêne tant Novak Djokovic dans votre jeu?

Il faut dire que je l’ai battu à deux reprises en finale d’un Grand Chelem, en pleine confiance et sur une belle lancée. J’étais au top. Mais je crois surtout qu’à partir du moment où j’évolue à mon meilleur niveau, je suis capable de l’attaquer des deux côtés et de lui tenir tête physiquement, ce qu’il n’aime pas beaucoup. Il ne faut pas se leurrer non plus, ça fait une année que Novak ramasse quasiment tous les Grand Chelem et qu’il est pratiquement imbattable. Mais si je joue mon meilleur tennis, si je reproduis ce que je fais à l’entraînement, je crois que je peux le battre. En tout cas, j’aurai ma chance.

Avez-vous un plan de jeu?

Je devrai adapter un peu mon service, même si je sers très bien depuis quelques semaines, parce que Novak retourne super bien. Sinon, je devrai surtout jouer comme je sais le faire. Il n’y a plus dix mille questions à se poser, ces gars-là ne laisse pas le temps de réfléchir.

Novak Djokovic prétend souffrir de l’épaule. Qu’en savez-vous?

On a tous nos bobos. Certains en parlent, d’autres pas. Je pense que si Novak est sur le court, c’est qu’il est prêt à 100%.

Selon vous, manque-t-il de reconnaissance, en tant qu’athlète mais aussi que personne, par rapport à Federer et Nadal?

Il est très difficile de trouver sa place au milieu de ces deux-là, en particulier aux côtés de Roger qui a tout fait juste dans sa carrière, avec ses contrats, ses fans, son image. Personne ne sera jamais aussi aimé que lui.