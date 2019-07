Rafael Nadal, qu’est-ce qui a fait la différence ce soir?

Je pense que Roger a mieux retourné que moi. Je n’ai pas été bon dans ce domaine et cela lui a permis de prendre le contrôle de la partie. C’est à cause du retour que j’ai traversé ce match beaucoup plus sous pression que lui. Mon niveau d’énergie était bon, mon attitude aussi. Mais ce premier set sans échange m’a un peu empêché de trouver un rythme. À la fin, c’était mieux. Je me sentais mieux. Mais c’était trop tard. Et sinon, je me suis aussi senti moins à l’aise côté revers que durant tout le tournoi. J’avais un peu peur de rater; ce qui m’a enlevé de la liberté côté coup droit. Contre un joueur de ce niveau, cela ne pardonne pas.

Avez-vous une explication au sujet de ces difficultés? Est-ce lié à la tension entourant ces retrouvailles?

Peut-être, un peu. Je ne sais pas. Il y a forcément une raison pour laquelle je n’ai pas senti la balle aussi bien en revers. Si vous me demandez maintenant, je dirais que c’est surtout parce que Roger a fait énormément de choses très bien.

Est-ce que vous avez été surpris par sa capacité à vous bousculer sur les échanges longs?

Non. Parce qu’il a réussi à jouer à l’intérieur du court et que je n’ai pas réussi à le faire bouger suffisamment. Roger, vous n’allez jamais le faire rater à cause de la vitesse de vos coups. Il faut ouvrir le court, le mettre hors de position. Or je n’ai pas touché mes frappes de manière assez propre pour y parvenir. Et quand il s’installe dans sa zone de confort, tout se complique. Pour moi comme pour tout le monde.

Quel impact va avoir ce match sur votre rivalité et la course aux records?

On vient de vivre un nouvel épisode de notre rivalité. Et comme chacun sait, les chances de nous revoir jouer un match très important et de très haut niveau diminuent à chaque fois. J’avais une chance d’en gagner un cet après-midi. Je n’y suis pas parvenu et je dois l’accepter. Ce n’était pas mon jour mais j’ai participé à un grand événement et je dois en extraire le positif. Cela dit, j’avais ma chance de gagner Wimbledon l’année dernière. Je l’avais cette année. Cela fait donc deux fois que je n’en profite pas. Je suis triste car je sais que je n’aurais pas éternellement l’occasion de gagner ici.