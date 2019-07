«Je vais rentrer chez moi et vous n'allez pas me manquer les gars». C'est l'une des phrases qu'avait prononcée Noami Osaka après son élimination précoce à Roland-Garros il y a un mois. Mise sous pression par son statut de No 1 mondiale, la Japonaise avait concédé que perdre tôt à Paris était la meilleure chose qui pouvait lui arriver.

De retour à Londres, la jeune femme de 21 ans avait déclaré samedi qu'elle préférait être dans la position de la chasseuse. «Etre No 1, c'était beaucoup plus de stress que ce que je pouvais imaginer. Mais je ne pense pas qu'il y avait quelque chose qui pouvait me préparer à cela. C'est mieux pour moi d'être un rang plus bas et de ne pas avoir à penser à défendre une place ou quoique ce soit d'autre.»

Mais lundi, à Wimbledon, la lauréate de l'US Open et de l'Open d'Australie s'est pris les pieds dans le tapis du Center Court. Opposée à Yulia Putintseva, Naomi Osaka a perdu le premier set au jeu décisif (7-4). Et quand l'ex-reine du circuit WTA a eu l'opportunité de recoller à 3-3 dans la deuxième manche, elle a raté une volée immanquable, qui résume à elle seule la galère dans laquelle se trouve la Japonaise.

Alors, comment rebondir? «Par le passé, la clé pour moi était de prendre du plaisir après des défaites. Cela m'enlevait une certaine pression. J'espère que je peux trouver comment y arriver à nouveau, a lâché Naomi Osaka, les yeux remplis de larmes, avant de quitter la salle principale d'interview soudainement. «Je peux partir? Je sens que je vais pleurer.»

(nxp)