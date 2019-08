Johan Nikles vient-il de réaliser le coup de sa vie? A priori non, puisqu’il n’a pas joué de match de tennis durant son sommeil. Ce bond de plus de 150 places au classement ATP s’explique par des changements dans la manière de comptabiliser les points des joueurs en fonction des catégories dans lesquelles ils s’inscrivent. Pour le Genevois de 22 ans, cette réforme est la bienvenue. Il nous explique pourquoi.

Johan, vous avez gagné 157 places ATP en une nuit et sans jouer, est-ce que c’est votre meilleur coup sur le circuit pour le moment?

Oui et non. (Il rigole) Concrètement, ce classement n’a pas encore changé grand-chose. Il est juste plus proche de la réalité.

Qu’est-ce que ce classement et cette nouvelle comptabilisation vont changer pour vous?

Déjà, ça va rétablir un classement véridique, plus proche de la réalité. Parce que je jouais bien, jusqu’en finale des tournois de la catégorie Futures (ITF) parfois, mais je n’en tirais aucun point ATP. Je ne pouvais pas vraiment améliorer ma position dans le classement ATP, car il aurait fallu participer à des tournois classifiés Challengers. Pour me qualifier dans cette catégorie, je devais avoir un très bon classement ITF.

Donc cela vous ouvre des portes?

Oui, exactement. Une réforme a eu lieu en janvier et a restreint les possibilités de beaucoup de joueurs, dont certains pouvaient prétendre évoluer en Challenger. La réforme intervenue ce lundi est un pas en arrière nécessaire. Le dernier système était une catastrophe. Les participants du circuit Challenger étaient dans un sens favorisés. Il ne leur fallait que quelques victoires par année pour maintenir un bon classement ATP. Alors que dans la catégorie Futures, on devait gagner une quantité de matches astronomique pour pouvoir entrer dans les tournois Challenger. En cas de défaite, c’était retour en Futures pour regagner les points égarés. avant de prétendre rejouer dans la catégorie en dessus. En gros, on devait assurer sur deux tableaux, ce qui est injouable et mettait une pression monumentale sur nous. C’était un système très malsain pour les joueurs qui essayent de percer en Challenger. J’attends maintenant de voir comment cette réforme va se passer dans la réalité. On peut toujours s’attendre à quelques surprises. Il y a encore des choses à améliorer, mais c’est déjà une bonne victoire pour les joueurs.

Pour vous, quelles perspectives cet événement vous ouvre-t-il?

Je vais continuer à participer à des tournois Futures 25'000 en Espagne. Avant la refonte, nous n’avions même pas la possibilité de nous mesurer à des joueurs de calibre des Challenger, ce qui était très frustrant. Mais avec ce changement, j’ai comme objectif de participer l’année prochaine à des Challengers. J’aimerais savoir ce que je suis capable de réaliser dans cette catégorie, et identifier ce qu’il me manque.