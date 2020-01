On n'ose même pas imaginer dans quel état se trouvait John Millman samedi, lors de son réveil à Melbourne. Pas forcément physiquement, car l'Aussie de 30 ans est l'un des joueurs les plus «fit» du circuit ATP, et hier, dans le cinquième set, on aurait dit qu'il venait de commencer à jouer tellement il dégageait de fraîcheur comparé à Roger Federer de l'autre côté du filet.

Non, c'est surtout dans la tête que ça doit secouer fort chez le contreur australien en ce lendemain de défaite, lui qui menait 8-4 au tie-break de la manche décisive avant de perdre six points de suite et ainsi voir son rêve de rééditer le coup de tonnerre de l'US Open 2018 s'envoler. «Bon, ça craint», a d'ailleurs écrit sur Twitter celui qui a tout fait juste pendant 4 heures.

Well that sucked... — John Millman (@johnhmillman) January 24, 2020

«C'est décevant. J'ai tout donné là-bas mais cela n'a pas suffi, a-t-il dit devant les journalistes, juste avant d'avouer ne même pas se rappeler les mots de Roger Federer au filet. Ça fait mal, pour être honnête. J'aurais probablement préféré perdre ce tie-break 10-5 ou quelque chose comme ça. Mais mes amis, ma famille et mon staff vont m'aider à traverser ce moment.»

Rafael Nadal captivé

Dramatique, le duel a captivé Rafael Nadal jusqu'à 1h du matin. «C'était impossible de dormir devant ce match, que j'ai vraiment aimé, il y avait beaucoup d'émotions à la fin. John est un combattant, on dirait qu'il ne va jamais s'arrêter de courir», a raconté le Majorquin sur le court après son succès tranquille samedi contre son compatriote Pablo Carreno (30e) 6-1, 6-2, 6-4.

«J'ai presque tout vu. J'ai fait un room-service hier soir. J'ai fini de manger très tard alors j'ai décidé de rester dans la chambre, a poursuivi le No 1 mondial en conférence de presse, qui retrouvera son grand copain Nick Kyrgios lundi. J'ai regardé des séries en alternance avec le match mais j'en ai vu une grande partie (...) Tout pouvait arriver dans ce tie-break mais Federer, c'est Federer.»

"Federer is Federer" ????? x ????@RafaelNadal said he spent Friday night in, with room service & Federer vs Millman on the ????.



Sounds like he didn't miss a beat!#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/HrGQDJsNkw — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020

J.Sa