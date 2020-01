Novak Djokovic, qui avait cédé un set 1er tour, a balayé mercredi sans trop transpirer le Japonais Tatsuma Ito (146e mondial) 6-1, 6-4, 6-2 et s'est ainsi qualifié en 1h35 pour le 3e tour.

«Les conditions étaient difficiles avec le vent», a estimé le no 2 mondial, en soulignant que son adversaire avait su élever son niveau et le gêner au deuxième set en jouant à plat. «Mon service m'a beaucoup aidé», a-t-il ajouté. Il a en effet réussi 16 aces et remportés 93% des points joués après sa première balle.

Le Serbe affrontera un autre Japonais, Yoshihito Nishioka (71e), pour une place en 8es de finale. «Je joue tous les Japonais du tableau!», a-t-il plaisanté, en soulignant que son prochain adversaire, gaucher, était «l'un des joueurs les plus rapides du circuit».

Tsitsipas sans jouer

Stefanos Tsitsipas, 6e mondial et demi-finaliste l'an dernier à Melbourne Park, a bénéficié mercredi du forfait de Philipp Kohlschreiber (79e) pour se qualifier sans jouer pour le 3e tour. L'Allemand est dans l'incapacité de jouer «en raison d'une blessure musculaire», ont annoncé les organisateurs sans plus de précisions dans l'immédiat. Il s'était qualifié plutôt aisément pour le 2e tour en battant l'Américain Marcos Giron 7-5, 6-1, 6-2.

Le come-back de Coco

Coco Gauff (67e), plus jeune joueuse de l'Open d'Australie du haut de ses 15 ans, a battu mercredi au 2e tour Sorana Cirstea (74e) 4-6, 6-3, 7-5 et affrontera la tenante du titre Naomie Osaka (3e), qui a elle dominé la Chinoise Saisai Zheng (42e) 6-2, 6-4 en 1h20.

Tombeuse de sa compatriote américaine Venus Williams au 1er tour, l'adolescente a connu plus de difficultés face à la Roumaine. Après deux premiers sets équilibrés, Gauff s'est retrouvée menée 3-0 dans le dernier set. Elle a retourné la situation pour s'imposer au terme de 2h09 de combat. «Honnêtement, je ne pensais pas être à ce point soutenue. J'étais menée et grâce au public j'ai continué à y croire», s'est-elle exclamée en direction des spectateurs de la Melbourne Arena, acquise à sa cause.

"I think they kind of like me, so I hope I can keep that going."@cocogauff gets emotional talking about the Aussie crowd. ????#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/lMycgBLIWP