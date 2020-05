Tout a failli s'arrêter en 2010 pour Novak Djokovic après un quart de finale perdu à Roland-Garros contre l'Autrichien Jürgen Melzer alors qu'il menait deux sets à rien, a raconté le No 1 mondial à Sky Sports Italia. Ce 2 juin 2010, Melzer avait retourné une situation fortement compromise pour finalement s'imposer 3-6 2-6 6-2 7-6 (3) 6-4.

A l'époque, le Serbe est numéro 3 mondial à seulement 22 ans et lutte déjà contre ses grands rivaux Roger Federer et Rafael Nadal. Pourtant l'idée d'arrêter tout le tourmente après ce revers à Paris. «Cette défaite a été très difficile pour moi sur le plan émotionnel. J'ai pleuré après avoir été mis k.-o. C'était un mauvais moment, je voulais arrêter le tennis parce que je voyais tout en noir», s'est confié Djokovic.

Jürgen Melzer (à g.) et Novak Djokovic (à dr.) après leur poignée de mains. Image: AFP.

«J'avais gagné en Australie en 2008 (ndlr: son premier tournoi du Grand Chelem), j'étais numéro trois mondial, mais je n'étais pas heureux», a-t-il dit. Avec le temps, cette défaite a finalement été positive: «A partir de ce moment, je me suis senti libéré. Ça a fait tomber la pression, j'ai commencé à jouer plus agressivement, c'était un tournant.»

Un vrai tournant: en 2011, Djoko gagne trois tournois Grand Chelem et, aujourd'hui, il en compte 17, à deux longueurs de Nadal et trois du record absolu de Federer. Et aujourd'hui, il n'est plus question de vouloir arrêter, mais plutôt de recommencer à jouer, alors que les circuits ATP et WTA sont arrêtés en raison de la pandémie de coronavirus.

«Officiellement, (la reprise) c'est le 13 juillet, mais beaucoup disent que ce sera difficile de reprendre à cette date», a-t-il craint, ajoutant qu'il était «important d'avoir de la clarté dans le calendrier».

AFP