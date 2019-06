Steffi Graf n’a pas besoin de commenter, remettre des trophées ou écumer les tournois de légendes pour que le monde pense à elle. Dans toutes les tribunes du monde, l’Allemande s’impose toujours comme le mètre étalon des suiveurs exigeants. La nouvelle génération pourrait-elle frapper aussi fort face à son slice de revers? Le tennis inventera-t-il un jour un meilleur coup droit décroisé? Les saisons défilent sans que ces questions ne prennent une ride. Encore moins le jour de ses 50 ans!

Née un 14 juin (1969) à Mannheim, Stefanie Maria Graf ferait d'ailleurs une belle ambassadrice de la grève des femmes. Avec ses 22 titres du Grand Chelem (à une longueur de Serena Williams, deux de Margaret Court) et ses 377 semaines passées au sommet de la WTA (record), «Fräulein Forehand» possède en effet une ligne de palmarès qui transcende les sexes: son fabuleux «Golden Slam» de 1988. Cette année-là, Steffi Graf remporte les quatre tournois du Grand Chelem sur trois surfaces différentes plus les Jeux olympiques à Séoul. Un exploit si immense qu’il devrait rester inaccessible au «Big Three» et lui a valu d’être élue «meilleure joueuse de tous les temps» par Tennis Channel en 2012.

Steffi Graf a cinquante ans. Et au lieu de contempler son palmarès ou d’admirer la délicatesse de ses rares interventions publiques, il faut sans doute revoir les extraits de quelques matches iconiques. On y retrouve le jeu de jambes monté sur ressorts juste après ce balancier pressé en retour de service, étrange mélange de grâce et d’automatisation. Et puis autre chose saute aux yeux en redécouvrant cette magnifique empoignade contre Martina Navratilova en finale de Roland-Garros 1987 (son premier Majeur): l’incroyable niveau technique. Vitesse, variations, passing de revers liftés (oui, oui…), tout y passe. Au point d’envisager sérieusement que, 32 ans plus tard, ces deux joueuses remporteraient des titres du Grand Chelem avec leurs qualités de l’époque.

Ce vendredi 14 juin, Steffi Graf a 50 ans et elle ne joue plus au tennis. Sauf dans nos têtes. (nxp)