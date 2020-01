Nick Kyrgios a mis un set à entrer dans ce choc tant attendu contre Rafael Nadal dans la Rod Laver Arena lundi soir. Le temps sans doute pour lui, grand fan de basket, de se remettre de ses émotions. Car c'est des larmes plein les yeux que l'Australien est entré dans l'arène, vêtu du maillot de Kobe Bryant, légende des Los Angeles Lakers décédée dimanche dans le crash de son hélicoptère.

Dominé dans une première manche à sens unique, l'Aussie de 24 ans a eu le déclic lors du début de la deuxième. Dans un jeu long d'une dizaine de minutes, il a tenu son service à l'arrachée et s'est libéré le bras en remportant plusieurs points de folie, allant ainsi chercher ce surplus d'énergie nécessaire pour enfin lancer le combat. Irrésistible au service, virevoltant à l'échange, il a alors recollé au tableau d'affichage, 3-6 6-3.

Seulement voilà, match couperet ou pas, Kyrgios reste imprévisible. S'il a sauvé une balle de break de manière peu orthodoxe à 3-3 sur une volée improbable, son audace lui a sûrement coûté le tie-break de la troisième manche quant, à cinq points partout, il a tenté - et raté - un ace sur seconde balle et offert une balle de set à l'Espagnol. «Rafa», qui lui a rendu la politesse sur le point suivant, a fini par virer en tête (8/6).

Sans doute émoussé physiquement et mentalement par sa victoire au super tie-break il y a deux jours contre Karen Khachanov, «NK» a semblé trop juste pour aller chercher le no 1 mondial. Mené 5-3, avec service à suivre pour le Majorquin, il s'est pourtant offert une «remontada» et un nouveau jeu décisif. Mais là encore, une amortie dans le filet a achevé ce thriller sur le même score que cet été à Wimbledon, 3-6 6-3 7-6 7-6.

They don't call him the world No.1 for nothing ??????????



After 3 hours and 38 minutes @RafaelNadal def. Nick Kyrgios 6-3 3-6 7-6(6) 7-6(4) to advance to his 12th #AusOpen quarterfinal.#AO2020 pic.twitter.com/a14tlkZWKt