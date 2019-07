Durant la quinzaine de ce Wimbledon 2019, Mathieu Aeschmann et Jérémy Santallo ouvrent les micros pour revenir sur la grande et les petites histoires de cette troisième levée du Grand Chelem.

Dans ce deuxième épisode - enregistré le dimanche 7 juillet - le duo de C'te Equipe est à nouveau accompagné de Laurent Favre du Temps. Ensemble, ils débattent:

1) De l'image qu'ils retiennent comme la plus marquante de la première semaine; de la sensation Coco Gauff à ce passing lunaire de Roger Federer contre Pouille en passant par les anecdotes de John Newcombe et Rod Laver, lors de la soirée organisée en l'honneur de ce dernier par Tennis Australia. 2) Des forces en présence à l'entame de la deuxième semaine. Comment expliquer la présence des "intrus" Sousa, Kukushkin ou Sandgren? Qui de Djokovic, Federer ou Nadal fait la meilleure impression? 3) Du bilan suisse. Les défaites de Stan Wawrinka et Viki Golubic ont été ressenties de manières différentes des deux côtés de la Sarine. Décalage culturel ou problème de distance? (nxp)