C’était l’un des enjeux parallèles de sa semaine à Halle, Roger Federer a peut-être gagné beaucoup plus qu’un 102e titre dimanche en Allemagne. En effet, les 500 points récoltés en Westphalie vont permettre à «RF» de «sauter» Rafael Nadal dans la liste des têtes de séries de Wimbledon. Tête de série No 2 à Church Road, le Bâlois est ainsi assuré d’éviter Novak Djokovic avant une éventuelle finale. Il connaît également déjà son calendrier théorique de la première semaine (puisque Djokovic, tenant du titre, lancera le tournoi): "le Maître" foulera "le Temple" mardi puis potentiellement jeudi et samedi.

#Wimbledon men's singles seeds (using their formula) if nobody withdraws.



Federer from 3 to 2

Anderson from 8 to 4

Cilic from 17 to 13

Simon from 25 to 20

----------------------------------------

Nadal from 2 to 3

Thiem from 4 to 5

Basilashvili from 15 to 18 pic.twitter.com/zys4CLHvyA