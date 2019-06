A quelques heures du quart de finale - explosif - de Roland-Garros entre Roger Federer et Stan Wawrinka, programmé dès 14h00 sur le central de la Porte d'Auteuil, les internautes du «Matin» parient sur une qualification du Bâlois. Assez majoritairement même.

Selon les résultats provisoires d'un sondage lancé lundi en fin d'après-midi, et après le «dépouillement» de plus de 2600 votes, peu après 13h ce mardi, 59% des personnes qui ont livré leur pronostic estiment que le Maître sortira vainqueur de ce derby suisse, alors qu'ils étaient encore 66% à le penser en début de matinée. La cote de «Stan the Man» est ainsi passée de 34% à 41% durant le même laps de temps.

Logique si l'on songe que Federer mène 22 à 3 - tout de même! - dans leurs confrontations directes. Mais illogique si l'on songe que Wawrinka avait nettement dominé leur dernier «head to head» sur terre battue, à... Paris en 2015, déjà au stade des quarts de finale.

Les bookmakers ont choisi leur camp

Les bookmakers abondent dans le sens de nos internautes. Sur le site de paris en ligne www.interwetten.com, un site référence, Federer est donné à 1,35 contre 1, Wawrinka à 3,15 contre 1.

En clair, «Rodge» est nettement favori. Si vous pariez 10 francs sur lui, vous remporterez 13,50 francs en cas de victoire du No. 3 mondial. Soit 3,50 francs de bénéfice après avoir récupéré votre mise de départ.

A contrario, si vous pariez 10 francs sur le Vaudois, votre compte sera crédité de 31,50 francs s'il venait à s'imposer. Soit 21,50 francs de bénéfice net.

Faites vos jeux, Mesdames, Messieurs, rien ne va plus... Ou plutôt si: tout va bien, délicieusement bien, pour le tennis suisse!

Sondage Selon vous, qui de Stan Wawrinka ou de Roger Federer va remporter mardi le quart de finale 100% suisse de Roland-Garros? Stan Wawrinka.

Roger Federer.

Voter Stan Wawrinka. 40.9% Roger Federer. 59.1% 2631 votes au total Stan Wawrinka. 40.9% Roger Federer. 59.1% 2631 votes au total



