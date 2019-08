Ce devait être le choc de la première journée en ouverture de la session nocturne sur le court Arthur-Ashe, mais il n'y a pas eu de match: Serena Williams a pulvérisé la Russe Maria Sharapova 6-1 6-1. «Ce n'est jamais facile de jouer contre Maria. Après le tirage au sort, mes entraînements ont été très durs, très pointus, parce que c'était un tirage vraiment très difficile», a déclaré l'Américaine au terme d'un match qui n'a même pas duré une heure (59 minutes).

Maria Sharapova, lauréate à Flushing Meadows en 2006 et elle aussi ex-No 1 mondiale, aura tout tenté, y compris les montées à la volée qui n'ont jamais réellement fait partie de son arsenal. Mais en face, Serena a été intraitable. Après avoir remporté la premier set en 24 minutes, elle n'a jamais levé le pied. La Russe a disposé de deux balles de débreak pour revenir à 2-2, l'Américaine a alors aligné quatre points d'affilée pour finalement se détacher 3-1 et remporter tous les jeux qui ont suivi.

Les autres favorites qui entraient en lice lundi ont connu beaucoup plus de difficultés. Karolina Pliskova, 3e mondiale, a ainsi mis 1h46 pour écarter sa compatriote tchèque issue des qualifications Tereza Martincova (138e) 7-6 (8/6) 7-6 (7/3). Ashleigh Barty, No 2 à la WTA et qui, comme Pliskova, convoite le trône mondial à New York, a aussi connu des ratés à l'allumage. Elle a dû batailler pour éliminer la Kazakhe Zarina Diyas (80e) 1-6 6-3 6-2.

La danse de Djokovic

Chez les messieurs, Novak Djokovic a entamé sans forcer la défense de son titre en battant l'Espagnol Roberto Carballes 6-4 6-1 6-4. «Je suis assez content de mon jeu, il faut toujours un peu de temps pour être à l'aise sur le court», a dit le Serbe qui est allé ce week-end «danser et chanter avec des musiciens africains et latino-américains à Central Park». «C'était ma préparation pour aujourd'hui», a-t-il déclaré avant d'exécuter, au centre de l'immense court Arthur-Ashe, quelques pas de danse comme il l'a fait à Central Park, en utilisant deux raquettes en guise de maracas.

Tombeur de Stan Wawrinka en juillet à Wimbledon, l'Américain Reilly Opelka s'est offert le scalp de l'Italien Fabio Fognini, 11e joueur mondial, sur le score de 6-3 6-4 6-7 (6/8) 6-3. Enfin Daniil Medvedev (ATP 5) s'est aisément qualifié pour le 2e tour en écartant l'Indien Prajnesh Gunneswaran 6-4 6-1 6-2. «Je ne suis pas impressionné par mon jeu aujourd'hui», a reconnu l'homme en forme du moment qui a joué les finales des trois tournois préparatoires à l'US Open et remporté son premiers Masters 1000 à Cincinnati. «Mais je suis qualifié et j'espère jouer de mieux en mieux», a-t-il ajouté.

