On appelle ça la magie d'internet. Repérée dimanche matin sur les réseaux sociaux, une première vidéo d'un Stan Wawrinka chaud bouillant samedi au Nikki Beach de Monte-Carlo nous avait mené tout droit au compte instagram officiel de Marcel Desailly.

Retraité des terrains de football depuis 2006, l'ancien taulier de la défense de l'équipe de France est très actif sur la Toile et s'est fréquemment mis en scène dans des vidéos ces derniers années. Ce week-end, c'est une publication avec le Vaudois qui a fait le buzz.

C'est bien connu, le web regorge de pépites. Et en fouinant un peu plus via le hashtag de l'établissement monégasque, on a trouvé d'autres vidéos de «Stan The Man», toujours aussi chaud. Difficile toutefois de compter le nombre de bouteilles ouvertes...

En voici trois autres - en cliquant sur la petite flèche à droite de l'image.

Si certains ne comprennent pas que l'on puisse se mettre pareillement à nu sur la Toile, surtout après avoir déclaré forfait pour deux tournois de suite - St-Pétersbourg et Tokyo -, d'autres lecteurs estiment que «Stanimal» a bien le droit de décompresser.

