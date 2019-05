La Laver Cup et l'ATP annoncent vendredi qu'un accord a été trouvé pour que l'épreuve par équipes mise sur pied par Roger Federer - l'Europe face au reste du monde - intègre la partie officielle du calendrier annuel. Cela signifie que la troisième édition de l'événement, qui aura lieu à Genève en septembre (du 20 au 22), bénéficiera des services de l'ATP comme les médias sociaux, le marketing, les officiels ou encore les physios. Elle ne distribuera toutefois aucun point pour le classement mondial.

Les deux premières éditions du «bébé» du Bâlois, à Prague et Chicago, s'étaient déroulées à guichets fermés. «À l'approche de la fin de ma carrière de joueur, il est merveilleux de savoir que la Coupe Laver fera partie du circuit auquel j'ai consacré plus de 20 ans de ma vie, déclare Roger Federer dans un communiqué. Ce partenariat est un bel exemple de la manière dont la famille du tennis peut s’unir pour promouvoir et développer le sport que nous aimons tous.»

ATP announces that agreement with #LaverCup "that will make the annual men's team event, in which Europe takes on the rest of the world, an official part of the annual #ATPTour calendar". pic.twitter.com/CXfog5CSma — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) 24 mai 2019

Confirmation there will be no rankings points for the Laver Cup. Selection process is based on ranking and availability for the top three players in each team, with three captain’s picks. https://t.co/BbB8Jn5lQf — George Bellshaw (@BellshawGeorge) 24 mai 2019

