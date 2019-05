Henri Laaksonen (ATP 104) n’a rien pu faire face à Novak Djokovic, jeudi après-midi à Roland-Garros. Sèchement battu (6-1 6-4 6-3) en 1h33, le no3 helvétique, qui disputait un 2e tour en Grand Chelem pour la deuxième fois de sa carrière après le dernier Open d’Australie, n’est sans surprise pas parvenu à battre son «record».

Très accrocheur et talentueux notamment au début du deuxième set, le 104e joueur mondial a lutté avec ses armes, réalisant plusieurs coups de très haut vol. En vain. Novak Djokovic (ATP 2), qui évoluait pour la première fois sous les yeux de son fils comme il l’a révélé au micro du stade, s’est montré solide de bout en bout, ne laissant aucune brèche à son adversaire. Le Serbe, plus que jamais, s’avance comme le plus redoutable rival de Rafael Nadal à la Porte d’Auteuil. (nxp)