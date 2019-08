La famille Noah est en vacances et l'a fait savoir via les réseaux sociaux. Le joueur de NBA Joakim a filmé son papa Yannick, dernier vainqueur français de Roland Garros, non pas en train de jouer au tennis, mais alors qu'il allait à la pêche... à mains nues.

Joakim Noah’s dad really hopped in the ocean and caught a fish with his bare hands. ???????? (via stickity13/Instagram) pic.twitter.com/lEqceUvwzE