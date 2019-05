Il aura fallu dix mois de travaux intensifs pour que le Central de Roland-Garros, ou court Philippe-Chatrier, fasse peau neuve. Des travaux titanesques qui se sont achevés dans les temps: dès dimanche, il pourra accueillir 15'000 spectateurs tous les jours.

Les organisateurs ont publié une vidéo en accéléré, d'une durée de 1'06'' très exactement, dans laquelle on peut assister à la démolition, puis à la reconstruction, du plus grand stade du complexe de la Porte-d'Auteuil. Spectaculaire.

After 10 months of intensified work, the new Philippe-Chatrier Court is ready to welcome its 15,000 daily visitors. Back in images to the spectacular reconstruction :#RG19 pic.twitter.com/QZtoqNvyu0