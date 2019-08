Tennisman sourd âgé de 21 ans, Duckhee Lee est sorti victorieux de son premier tour lundi, non sans avoir dû gérer une interruption de cinq heures à cause d'un orage, contre le Suisse Henri Laaksonen, 7-6 (7/4) 6-1. Il s'agissait de sa première rencontre sur le circuit principal.

«Les gens se moquaient de moi pour mon handicap. Ils me disaient que je ne devrais pas jouer. C'était vraiment difficile, mais mes amis et ma famille m'ont aidé à avancer. Je voulais montrer à tout le monde que je pouvais le faire», s'est ému Lee après sa victoire historique. Il est en effet devenu le premier joueur de tennis sourd à remporter un match dans le tableau final d'un tournoi ATP.

«Mon message pour les malentendants est de ne pas se décourager. Si vous vous donnez les moyens, vous pouvez tout faire», a ajouté le joueur classé à la 212e place mondiale, jusqu'ici longtemps cantonné au circuit Challenger (deuxième division).

A story to remember! Duckhee Lee is making history as the first deaf professional tennis player on the @ATP_Tour. We had a chance to sit down with him to uncover this incredible story.????



