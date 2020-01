Caroline Wozniacki, ex- no 1 mondiale, a terminé sa carrière sur une défaite 7-5, 3-6, 7-5 au 3e tour de l'Open d'Australie face à la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 78). «Ce que j'ai réussi sur les courts a été incroyable (...) Le soutien de mon père qui m'a coaché toutes ces années... Voilà, ce sont des souvenirs qui ne me quitteront jamais. Je pleure, mais je suis heureuse», a-t-elle dit, avant de quitter la Margaret Court Arena pour la dernière fois.

Saw this girl play in Las Vegas first time in March 2008. People said she pushed the ball to much She made SOME career after that???????????????? https://t.co/wXQk5Z4epZ

La Danoise de 29 ans, retombée au 36e rang WTA, avait annoncé le 6 décembre que l'Open d'Australie, qu'elle a remporté en 2018, serait son tout dernier tournoi. «Je suis professionnelle depuis l'âge de 15 ans et au cours de cette période j'ai vécu un extraordinaire premier chapitre de ma vie», avait-elle expliqué en annonçant en décembre sa décision d'arrêter le tennis.

Elle avait fait savoir en octobre 2018 qu'elle souffrait de polyarthrite rhumatoïde, une maladie inflammatoire qui s'attaque aux articulations. «Ces derniers mois j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup plus de choses que je voudrais faire en dehors du tennis. Épouser David (ndlr: Lee, l'ancien joueur de basket NBA) en était une et fonder une famille également, tout en continuant de voyager autour du monde pour sensibiliser les gens à la polyarthrite rhumatoïde», avait-elle ajouté, en précisant que sa décision d'arrêter le tennis professionnel «n'avait rien à voir avec (sa) santé».

Caroline Wozniacki, un temps fiancée au golfeur Rory McIlroy, a été no 1 mondiale durant 71 semaines entre octobre 2010 - elle avait 20 ans - et février 2018 après son titre à Melbourne à l'âge de 28 ans. Au total, elle a remporté 30 titres dont un en Grand Chelem (Australie-2018) et les Masters de fin d'année à Singapour (2017) et a joué 25 finales dont deux à l'US Open (2009, 2014).

Congrats @CaroWozniacki on an amazing career. It was an honour to share the court with you today. Your fighting spirit has always inspired me and I wish you all the best in this next chapter of your life. You'll be missed but I'm sure we will see you around.



@australianopen ???? pic.twitter.com/ceKeJf11iP