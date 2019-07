Éliminée d’entrée lors de ses trois derniers tournois, Timea Bacsinszky n’aura pas la tâche facile dans «son» tournoi. La régionale de l’étape se frottera en effet à la Biennoise Jil Teichmann au premier tour du Ladies Open de Lausanne. Face à une adversaire qui a remporté son premier titre sur le circuit en mai dernier à Prague, la joueuse de Belmont devra se retrousser les manches. Les deux Suissesses se suivent de près au classement WTA puisque Teichmann pointe au 89e rang, tandis que Bacsinszky est 91e. Elles ne se sont affrontées qu’à une seule reprise à Kreuzlingen en 2013. Face à une Teichmann alors âgée de 15 ans, Timea Bacsinszky avait déroulé pour s’imposer 6-1 6-1. Sur les courts en terre battue de Vidy, la rencontre s’annonce plus accrochée. Les autres Suissesses engagées n’ont pas été franchement gâtée par la chance. Ainsi les invitées Simona Walthert (WTA 591) et Ylena In-Albon (WTA 187) défieront respectivement l’Allemande Julia Görges (tête de série No 1) et l’Australienne Daria Gavrilova (No 7). Stefanie Voegele (WTA 97) affrontera la Roumaine Mihaela Buzarnescu (No 4). La Neuchâteloise Conny Perrin (WTA 153) a peut-être hérité du meilleur tirage avec un duel face à la Russe Natalia Vikhlyantseva (WTA 105). Enfin Tess Sugnaux (WTA 479), invitée elle aussi, connaîtra son adversaire dimanche, à l’issue des qualifications.