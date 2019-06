Quand on s'appelle Roger Federer, il est impossible de passer inaperçu, même quand on essaie de se la jouer «discrétos». Le tennisman suisse en a fait l'expérience mardi à Londres.

En compagnie de sa femme Mirka, Roger Federer est allé faire un tour dans le magasin londonien de son équipementier Uniqlo, qui se trouve comme par hasard à Wimbledon, au sud de la capitale londonienne. Inutile de préciser que la boutique était fermée pour les clients normaux pendant la visite du Maître et de son épouse.

Le problème, c'est que des passants ont rapidement reconnu Federer par les vitrines du magasin. Ils ont commencé à former un attroupement qui est vite devenu ingérable: les gens ont arrêté leur véhicule n'importe où pour se précipiter vers le magasin et tenter d'apercevoir leur idole.

Un témoin a donné des précisions au «Daily Mail»: «C'était de la folie pure, le chaos total, a-t-il raconté. Les gens arrêtaient leur voiture au milieu de la route pour courir en direction du magasin.» Du coup, c'est un bouchon de plus d'un kilomètre qui s'est formé sur Broadway, la rue dans laquelle se trouve la boutique Uniqlo. Il a fallu l'intervention de la police locale pour rétablir l'ordre et le trafic sur l'artère londonienne.

Les mêmes policiers ont encore eu du travail quand Roger et Mirka Federer sont sortis du magasin pour fendre la foule et monter dans la voiture qui les attendait: il a fallu près d'une demi-heure pour que l'on puisse à nouveau circuler normalement.

Même si Roger Federer est adulé partout où il va, il a quand même énervé quelques usagers mardi lors de sa visite. Ainsi, un automobiliste qui avait été bloqué par les bouchons a réagi sur Twitter, photos à l'appui: «Federer, tu es une légende, mais ce n'était vraiment pas cool de stopper tout le trafic avec ton van et tes voitures, aujourd'hui à 13h20 sur Broadway à Wimbledon, pour aller faire du shopping à Uniqlo, a-t-il écrit. La police a dû venir. Tu t'es parqué sur une double ligne jaune, il a fallu 25 minutes pour dégager le secteur.»

Federer, you’re a Legend BUT it was very uncool for your black van & cars to stop all traffic on Broadway in Wimbledon at 13:20 today so you could shop in @UNIQLO_UK Police came! You parked on double yellow lines, tailback took 25 minutes to clear.@rogerfederer@lovewimbledon pic.twitter.com/xEfYX6DgXD