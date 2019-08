Stan Wawrinka ne manque pas de surnoms: «Stan The Man», «Stanimal», les diminutifs sont connus et reconnus à travers le monde. On ne peut toutefois pas dire la même chose à propos de Roger Federer. S'il est souvent appelé le «Maître» ou «Fed Express», «RF» n'a pas de surnom à proprement parler.

Après sa victoire au 3e tour de l'US Open vendredi contre Daniel Evans, un journaliste a mis les deux pieds dans le plat. «Avez-vous un bon surnom?». Une question à laquelle le Bâlois n'a pas vraiment répondu. «Pas vraiment (sourire). D’où je viens, nous n'utilisons pas beaucoup de surnoms. Donc non», a lâché le Suisse de 38 ans.

Plus tard, un confrère a tenté d'en savoir plus auprès de celui avec qui il a gagné la Coupe Davis, Stan Wawrinka. «Roger m'a dit qu'il n'avait pas de surnom. Vous en avez un pour lui?» «Pas pour la presse», a rigolé le Vaudois, surnommé «Diesel» par son compatriote. Mais on en a beaucoup, depuis le temps que l'on se côtoie sur le circuit.»

Deuxième tentative du journaliste. «Pouvez-vous nous en parler?» «Non désolé (rires»), conclut Stan Wawrinka, qui n'a rien lâché. Le mystère des petits noms donnés à Roger Federer reste entier.