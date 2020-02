Leonie Küng poursuit sa route à Hua Hin (Thaïlande). Tombeuse au premier tour de la Thaïlandaise Patcharin Cheapchandej (WTA 731), la Schaffhousoise de 19 ans issue des qualifications a écarté ce mercredi la Chinoise Zhu Lin, tête de série numéro 7 du tournoi et 70e mondiale. Il ne lui a fallu que 71 minutes pour faire la différence, en deux sets (6-3 6-1).

Another teenager making waves on @WTA tour...19 year-old Leonie Kung qualified for first main draw, now makes it into her first quarterfinal ???????? #thailandopen #huahin @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/rw9yk2FcBB