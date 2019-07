Cori Gauff, 15 ans et plus jeune joueuse à intégrer le tableau principal à Wimbledon, s'est qualifiée pour le 2e tour en battant, lundi, la vétérane Venus Williams (44e mondiale), 39 ans, 6-4, 6-4. «C'est peut-être la première fois que je pleure après avoir gagné un match. Je ne pensais pas que ça arriverait», a déclaré l'Américaine, 301e mondiale. Venus Williams avait déjà remporté deux de ses cinq trophées à Wimbledon lorsque Cori Gauff est née, en mars 2004!

Sur un court aussi grand...

Celle qui fait partie de l'académie Mouratoglou a crânement joué sa chance face à son aînée. Solide du fond du court, elle s'est montrée plus régulière et surtout imperméable à la pression. Après avoir perdu à 4-4 son break d'avance au 2e set, elle a réussi à résister au retour de la quintuple lauréate du All England Club. Il lui a fallu quatre balles de match pour empocher le plus grand résultat de sa jeune carrière.

«J'ai dû me dire de rester calme car je n'avais jamais joué sur un court aussi grand. Mais je me suis rappelé que si tout était plus grand, les lignes restaient les mêmes», a-t-elle expliqué. Cori Gauff affrontera au prochain tour la Slovaque Magdalena Rybarikova, 139e mondiale, demi-finaliste à Londres en 2017.

Exit Tsitsipas et Zverev!

Dans le tableau masculin, Stefanos Tsitsipas, 6e joueur mondial, a été éliminé dès le premier tour , battu par Thomas Fabbiano, seulement 102e mondial. L'Italien de 30 ans s'est imposé en cinq sets, 6-4, 3-6, 6-4, 6-7 (8/6), 6-3 face à un Tsitsipas qui avait atteint les huitièmes de finale en 2018. Le Grec âgé de 20 ans, tête de série N.7, a bien sauvé deux balles de match dans le quatrième set mais n'a pu que retarder l'échéance face un Fabbiano autoritaire.

Alexander Zverev, qui sortait d’un quart de finale à Halle, a lui aussi été éliminé dès le premier tour, pour la première fois en cinq participations. L’Allemand, tête de série numéro 6 à Londres, a subi la loi de Jiri Vesely, un 124e mondial vainqueur en quatre manches et 2h30 de jeu (4-6, 6-3, 6-2, 7-5). Le Tchèque, issu des qualifications, sera opposé au deuxième tour au vainqueur du duel Cuevas-Dzumhur.

L'exploit de Corentin Moutet

Mené deux sets à zéro par Grigor Dimitrov, le jeune Français (20 ans), issu des qualifications, a fini par s’imposer contre le Bulgare après 2h57 de jeu (2-6, 3-6, 7-6(4), 6-3, 6-1). Corentin Moutet aura encore fort à faire au deuxième tour contre Felix Auger-Aliassime, tête de série numéro 19 à Londres.

Novak Djokovic assure

Des sensations, mais aussi de la logique... Novak Djokovic a parfaitement entamé sa campagne londonienne près d'un mois après son coup d'arrêt à Roland-Garros. Le Serbe n'était plus apparu sur un court depuis plus de trois semaines et sa demi-finale perdue, à Paris, face à Dominic Thiem. Comme Rafael Nadal, il avait fait le choix de ne disputer aucun tournoi avant Wimbledon. Ses retrouvailles avec le gazon londonien, qui avaient marqué le début de sa reconquête du trône mondial l'année dernière, étaient donc attendues.

Philipp Kohlschreiber (57e mondial) avait déjà embêté le Serbe par le passé et l'avait même battu en mars à Indian Wells. Sauf que, lundi, il n'a jamais été en position de rééditer cet exploit: le Joker s'est remis en mode injouable, comme souvent en Grand Chelem.

«A chaque fois que je retrouve le court, je pense aux sensations passées», a reconnu le Serbe. Le délice de sa victoire l'année dernière l'a donc certainement aidé. Peut-être aussi la présence de Goran Ivanisevic, vainqueur du tournoi en 2001, venu lui donner un coup de main.

(nxp)