Le tournoi de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem 2019, commence vendredi, mais la plupart des joueurs et des joueuses sont déjà Londres.

C'est ainsi que plusieurs joueuses ont participé vendredi soir à la Summer Party de la WTA, qui avait lieu à la Tour Jumeirah Carlton, en plein cœur de la capitale britannique, 200 mètres en dessous de Hyde Park.

Certaines sont venues accompagnées, comme la Danoise Caroline Wozniacki et son mari, l'ancien basketteur de NBA David Lee, qui se sont dit oui le 16 juin dernier en Toscane. Ou encore l'Ukrainienne Elina Svitolina, venue avec son chéri, le joueur français Gaël Monfils.

La Canadienne Eugenie Bouchard, elle, était entourée de ses sœurs Mimi (à g.) et Charlotte (à dr.):

Not one, not two, but three Bouchards in the house @geniebouchard. #DDFSummerParty #ItTakesWTA pic.twitter.com/6zVyV7zKEl