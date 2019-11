Certains y verront sûrement un sacré pied de nez. Pendant que la Coupe Davis «new look» de Gérard Piqué affiche des tribunes à moitié vides, raconte des rencontres qui se terminent au milieu de la nuit et voit le nombre de forfaits et d'abandons augmenter chaque jour, la tournée d’exhibition de Roger Federer en Amérique du Sud déplace les foules et enflamme les cœurs.

Gracias Roger Federer ???????????????? @rogerfederer . Oleee ole ole olee Ro gerrr Ro gerrrr pic.twitter.com/KBIJmx5HNW — BATennis (@BATennisCom) November 20, 2019

Après une première étape à succès au Chili - 12'800 spectateurs - et ce malgré la vague de protestations qui secoue le pays, le Bâlois et Alexander Zverev ont fait vibrer les Argentins mercredi. Un événement marqué par l'accueil de rock-star réservé au Maître, acclamé par les 15'500 personnes du Parque Roca de Buenos Aires. Il faut dire que les venues de «RF» sont plutôt rares dans ce coin du globe...

Vainqueur au Chili, Roger Federer s'est cette fois incliné contre «Sascha» 7-6 7-6. Mais l’essentiel était ailleurs, lui qui a reçu un message touchant de Diego Maradona. «Hello, maître, machine, comme j'aime t'appeler. Tu étais, tu es et tu resteras le plus grand. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Je voulais te dire que si tu as le moindre problème dans mon pays, tu peux m'appeler pour me dire ce dont tu as besoin. Une grosse bise à ta femme et tes enfants. Tu es, comme j'aime le dire, une machine, le plus grand de tous les temps», a dit El Pibe De Oro, pas loin de décrocher une larme au Suisse.

The best thing you'll see on Thursday?



Maradona telling Federer he's the greatest - and Federer crying with joy ????????????#ThursdayMotivation pic.twitter.com/DSMvBKNPTX — 10bet (@10betSports) November 21, 2019

La tournée latino-américaine de Roger Federer, qui devrait lui rapporter 10 millions de dollars, soit trois fois plus que l'ensemble de ses gains cette saison selon le quotidien Le Temps, le conduira également en Colombie, au Mexique et en Equateur.

JSa