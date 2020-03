Ce n’est pas tous les jours qu’une gagnante de 25 titres du Grand Chelem (dont cinq en simple) foule les courts helvétiques. C’est pourtant ce qui va se passer entre les mois de mai et juin prochains. Les joueurs de deux équipes romandes, Les Iles Sion (qui recevront le 13 juin) et Nyon (qui se déplacera le 2 mai), auront l’insigne honneur de se mesurer à une ancienne meilleure joueuse du monde.

Car Martina Hingis, membre du hall of fame de la Fédération internationale de tennis, a décidé de reprendre sa raquette. La gagnante de trois Open d’Australie, d’un Wimbledon et d’un US Open disputera la saison d’Interclubs de Ligue nationale B avec le TC Zoug, avec qui elle s’est entraînée cet hiver.

