Qui a dit que vous n'aurez pas de sport dans vos écrans lors des semaines à venir? Et on ne parle pas là de rediffusion... Alors qu'un Tour de Suisse virtuel avec des coureurs de renom reliés par des «home trainer» connectés - notamment Pedersen, van Avermaet, Roglic, Alaphilippe et Nibali - se déroulera du 22 au 26 avril, le tennis prendra le relais dès le lendemain, le lundi 27 avril.

Le nouveau terrain de jeu? Le Central Manolo Santana. Privé de son tournoi cette année en raison de la pandémie, le Masters 1000 sur terre battue de Madrid a mis sur pied une épreuve en ligne. Cela pour offrir une certaine visibilité à ses sponsors mais aussi pour sortir les athlètes de l'ennui. «On voit que les joueurs sont inquiets, ils sont confinés chez eux et ne peuvent pas s'entraîner, a expliqué Gérard Tsobanian, patron des tournois de Madrid et Genève, à «Radio France». Ils vivent par leur compétition donc je me suis dit qu'on allait leur donner une activité pour qu'ils retrouvent cet aspect-là, du moins mentalement.»

Interview d'après-match

Pendant quatre jours, 16 joueurs et 16 joueuses vont donc troquer la raquette pour une manette et ainsi s'affronter par Playstation interposées via le jeu «Tennis World Tour», qui ressemble, en gros, à ça (voir la vidéo ci-dessous). Dans chaque tableau, masculin et féminin, les deux meilleurs des quatre groupes de quatre - chacun à trois matches de poule - se retrouveront en quarts de finale pour le début des matches à élimination directe. Les parties seront commentées en live et on aura aussi le droit à des résumés, des analyses et des interviews d'après-match. Bref, on ne devrait pas rater grand-chose de ce e-tournoi.

D'ailleurs, les stars du circuit continuent de débarquer au compte-gouttes. Tous les deux jours, le compte twitter du tournoi annonce de nouveaux arrivants. Après Rafael Nadal, Andy Murray, Fabio Fognini, David Goffin ou Gaël Monfils, le Mutua Madrid Open a révélé la participation de Sascha Zverev vendredi. Chez les femmes, on retrouve aussi du beau monde avec notamment Angelique Kerber, Madison Keys, Elina Svitolina, Victoria Azarenka, Johanna Konta, Kristina Mladenovic et Eugénie Bouchard. Sachant qu'il en manque six de chaque côté, on espère voir apparaître les noms de Stan Wawrinka ou Belinda Bencic tout bientôt...

Kiki Bertens s'entraîne

Cinq fois lauréat à Madrid, Rafael Nadal va donc cette fois tenter de glaner un nouveau titre... un peu différent. «Je ne sais pas à quel point je serai bon, mais je ferai de mon mieux comme toujours», a lâché le «Taureau de Manacor», sans trop en dire sur ses talents, manette en mains. De leur côté, David Goffin ou John Isner n'ont pas caché qu'ils n'étaient pas des grands habitués des jeux vidéo - contrairement à Gaël Monfils - alors que Kiki Mladenovic a révélé qu'elle n'avait jamais joué en ligne auparavant. Mais pas de panique! Gérard Tsobanian devait envoyer une PS4 aux athlètes pour s'entraîner. Par contre, qui dit à Kiki Bertens qu'à Madrid, ce n'est pas du gazon?

Jérémy Santallo