Lorsque nous lui avons posé la question, le 15 décembre dernier à Dubaï, le débat faisait déjà rage sur les réseaux sociaux. Depuis, il est devenu une mode et, par rebond, un exercice périlleux qui vise à classer des souvenirs magnifiques en mélangeant ressenti et critères objectifs. Alors pour vous aider à choisir entre les huit chefs-d’œuvre que nous avons présélectionnés pour vous vendredi (cliquez ici pour les découvrir), écoutez l’avis de Roger Federer «himself».

«Je ne regarde plus après une défaite»

«Le truc, c’est que j’ai très rarement suivi les grands matches lorsque je n’en faisais pas partie. Parce qu’après une défaite, j’arrête de regarder le tournoi. Je fais autre chose, je passe du temps avec mes enfants, a-t-il d’abord précisé, un peu surpris par la question. Du coup, j’aurais du mal à juger un monstre match entre Rafa et Novak. Par contre, je regarde beaucoup de matches pendant les tournois. J’ai par exemple adoré le Stan – Tsitsipas de cette année à Roland-Garros. Est-ce qu’il s’agit du match de l’année 2019? C’est possible. Du match de la décennie? Cela me semble plus compliqué. Parce que je dirais que le match de la décennie doit être une finale.»

Melbourne 2012 citée spontanément

Voilà donc un premier indice livré par «le Maître»: l’élu doit être un duel pour le titre. Un critère qui exclurait de facto l’interminable Isner-Mahut, la «Naissance de Stanimal» contre Djokovic, en 8e de finale de l’Open d’Australie 2013, le Delpo-Murray de Glasgow (Coupe Davis) et deux demi-finales à qui on aurait voulu trouver une place (RF-Djoko RG11 et Djoko-Rafa RG13).

Mais attention, rien ne vous oblige à suivre les conseils du patron. Car après tout, lui aussi a un peu de mal à faire le tri. «Il y a cette bataille de six heures en Australie (très précisément 5h53, finale 2012 entre Djokovic et Nadal, victoire du Serbe), même si je ne l’ai pas vue, cite spontanément Roger Federer avant de se retourner vers son panthéon. Si je pense à moi, je dirais les finales de Melbourne 2017 et de Wimbledon 2019. Ces deux-là ressortent du lot.»

Quatre finalistes

Et le Bâlois de continuer à chercher. «Après je sais que Rafa et Novak ont sorti des méga matches. Et Stan aussi. Sa finale de Roland contre Novak était dingue. Voilà ce qui me vient à l’esprit sans trop y réfléchir.» Sans totalement trancher, «le Maître» a donc procédé à une première sélection. Il a retenu quatre finales: AO12, RG15, AO17, Wimbledon19. À vous de voir si vous souhaitez suivre ses conseils.

Mathieu Aeschmann