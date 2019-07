Matteo Berrittini ne semble pas s'être réveillé trop déprimé mardi, au lendemain de sa cuisante défaite en huitièmes de finale de Wimbledon face à Roger Federer (6-1 6-2 6-2). L'Italien de 23 ans a publié deux photos sur le réseau social Instagram avec ces mots. «Parfois tu gagnes. Parfois tu apprends. Je suppose qu’hier j'ai beaucoup appris. Merci Roger pour cette expérience. Merci Wimbledon et à l'année prochaine.»

Lundi soir en conférence de presse, Matteo Berrettini, auteur d'une superbe saison sur gazon ponctuée par un titre à Stuttgart et une demi-finale à Halle, était revenu sur les paroles échangées avec le «Maître» au filet après la balle de match. «Il m'a félicité pour ma saison sur herbe. Je lui ai dit 'merci pour la leçon, combien je te dois?'». Ce qui explique mieux le petit sourire du Bâlois à ce moment-là.

Berrettini: "#Federer, at the net, told me well done for the grass season. I said thanks for the tennis lesson, how much do I owe you?" (laughter) #Wimbledon