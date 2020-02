La semaine de rêve de Leonie Küng (WTA 283) sur la surface dure Hua Hin (Thaïlande) ne s’est pas terminée comme la Suissesse le souhaitait. Dimanche, la jeune joueuse de 19 ans a courbé l’échine en finale du tournoi doté de 251'750 dollars face à la Polonaise Magda Linette (25 ans, WTA 84).

La Schaffhousoise s’est inclinée en deux sets (3-6 2-6) et 1 h 16 de jeu, au terme d’un match plus serré que le score ne le laisse entrevoir. Dans le second set, encouragée par son entraîneur qui lui a conseillé de «se lâcher» juste après qu’elle a perdu son service pour la deuxième fois, Leonie Küng a volé la mise en jeu de son adversaire pour s’accorder un sursis. Mais ce sursaut d’orgueil n’a pas suffi à revenir dans la partie.

Pour Leonie Küng, Hua Hin était le premier tournoi WTA pour lequel elle s’est qualifiée par ses propres moyens. Elle avait déjà humé l’air de ce niveau après avoir reçu une wild card en 2018 pour le tournoi de Gstaad.