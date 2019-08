Andy Murray ne participera pas à l'US Open en double afin de «consacrer toute son énergie» à revenir à son meilleur niveau en simple, a-t-il révélé vendredi.

«Je ne vais pas jouer en double à l'US Open. Mon objectif est de revenir au niveau que je veux en simple et j'ai décidé d'y consacrer toute mon énergie dès maintenant», a expliqué l'Ecossais dans une interview donnée à la BBC.

«L'US Open, en double ou en mixte, peuvent ralentir les choses pendant quelques semaines. Je veux des matches (en simple) et c'est ce dont j'ai besoin maintenant», a insisté celui qui avait fait son retour en simple en début de semaine à Cincinnati.

Le Britannique avait été battu en deux sets par Richard Gasquet, avant d'annoncer qu'il ne prendrait pas part à l'US Open en simple. Il va toutefois participer au tournoi ATP 250 de Winston-Salem à partir de dimanche.

Il va jouer des petits tournois

«Je dois me concentrer sur les matches en simple. Il n'y a plus beaucoup de tournois d'ici la fin de l'année. Donc si je réussis bien à Winston-Salem, je saurais que mon niveau est assez bon et que je suis prêt à gagner des matches sur le circuit mais, si ce n'est pas le cas, il sera alors logique de descendre d'un niveau et peut-être de jouer quelques petits tournois», a précisé le joueur âgé de 32 ans.

Fin janvier, Muray avait subi une seconde opération à une hanche et laissé entendre que sa carrière était terminée. Il avait néanmoins fait son retour en compétition en double en remportant notamment le tournoi sur gazon du Queen's, associé à l'Espagnol Feliciano Lopez. (AFP/nxp)