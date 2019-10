Andy Murray fera son grand retour en Grand Chelem en janvier à Melbourne, un an après une opération à la hanche.

«Confirmé: Andy Murray fera son retour à la compétition à l'#AusOpen en 2020», ont tweeté les organisateurs. Le site officiel de l'Open d'Australie a précisé que Murray «reviendrait au tableau principal avec un classement protégé de numéro deux».

Confirmed: @andy_murray will return to compete at the #AusOpen in 2020. pic.twitter.com/mbdFlAgOZA

L’Écossais de 32 ans, vainqueur de trois tournois du Grand Chelem, travaille pour revenir à son meilleur niveau et est désormais 289e mondial, alors qu'il se classait encore 503e la semaine dernière.

Bénéficiaire d'une wild card, Murray a remporté son premier match au Masters 1000 de Shanghai lundi en battant l'Argentin Juan Ignacio Londero en trois sets, après avoir atteint les quarts de finale à Pékin il y a une semaine. A Melbourne, il a disputé cinq finales, la dernière en 2016, mais sans en remporter une seule (contre deux victoires à Wimbledon et une à l'US Open).

Avant l'Open d'Australie 2019, Murray avait tenu une conférence de presse chargée d'émotion, annonçant en larmes qu'il prendrait sa retraite après Wimbledon car sa douleur à la hanche était devenue trop difficile à supporter. Mais le succès de la pose d'une prothèse à sa hanche gauche lui a permis de revenir sur le circuit, d'abord en double en juin, avec d'emblée un titre sur le gazon du Queen's associé à l'Espagnol Feliciano Lopez. Il a ensuite renoué avec la compétition en simple en août à Cincinnati, où il a été battu au 1er tour par Richard Gasquet.

Les organisateurs de l'Open d'Australie espèrent également un autre come-back, encore plus retentissant: celui de la Belge Kim Clijsters, après une absence de plus de sept ans pour raisons familiales. La retraitée de 36 ans, victorieuse de quatre tournois du Grand Chelem, a créé la surprise le mois dernier en annonçant qu'elle ferait son retour sur les courts en 2020.

Can 2011 champion @Clijsterskim wind back the clock and take a tilt at the #AusOpen 2020 title on her return to Grand Slam tennis? pic.twitter.com/omnb8YoiOD