Quand Rafael Nadal parle de tennis, on se pose et on écoute. Et quand c’est en plus pour évoquer ses références, le discours devient encore plus intéressant. Au cours d’un entretien accordé à ESPN, l’Espagnol a été invité à décortiquer le profil de son joueur-type. Profil dans lequel il ne s’inclue pas, persuadé de ne pas représenter l’excellence dans certains domaines. «J’aurais besoin de certaines choses de la part des autres», a-t-il confié.

Avant de poursuivre: «Je resterais avec le service de Karlovic, le coup droit de Federer, le revers de Djokovic, le slice de Dimitrov, les amorties de Marc Lopez et dans les volées, Federer est très bon. On pourrait aussi parler de Stepanek mais pour la rapidité et la détermination avec lesquelles il avance, je reste avec Federer. Et si on prend en compte les joueurs passés, peut-être Sampras.»