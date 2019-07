Ce choc tant attendu entre ces deux joueurs que tout oppose, aux rapports tendus depuis la défaite de Nadal à Acapulco en février, a tenu ses promesses. Une affiche digne d'un block-buster que l'Australien, 43e mondial, toujours aussi imprévisible et nonchalant, avait décidé de préparer dans un pub du quartier de Wimbledon mercredi soir, avec quelques bières. Une particularité de plus...

Service à la cuillère

Mais face à l'Espagnol, qu'il avait battu en 2014 à Londres, il lui a manqué quelques petites choses que son absence de préparation explique peut-être. Pour autant, le match a délivré des passages somptueux, entrecoupé de deux services à la cuillère de Kyrgios, sa marque de fabrique depuis des mois.

Absolutely wonderful shithousery from Nick Kyrgios. You love to see it ???????? pic.twitter.com/WFAOYMxUvB

L'Australien a même eu le culot de viser le corps de l'Espagnol quand ce dernier est monté au filet. «Pourquoi je m'excuserais? J'ai voulu viser sa poitrine», a avoué le plus honnêtement du monde Kyrgios lors de la conférence de presse d'après-match.

Kyrgios hits big forehand right at Nadal ????



Nadal was not happy about it..#Wimbledon pic.twitter.com/UidAKod19Q