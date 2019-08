Rafael Nadal, N.2 mondial, accède sans jouer au 3e tour de l'US Open après le forfait de son adversaire australien Thanasi Kokkinakis (203e) peu avant le match, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Schedule update:



Thanasi Kokkinakis has withdrawn from the US Open and Nadal will advance via walkover.



The Cilic/Stebe match has been moved to the 2nd night match in Arthur Ashe Stadium.



