Outre son incontestable talent raquette en main, Rafael Nadal s’est rendu célèbre pour ses nombreux tocs. L’un des plus énigmatiques concerne sa propension à disposer au millimètre près ses deux bouteilles d’eau au sol lors des temps morts.

Le Majorquin a enfin levé le voile sur la raison de ce mystérieux rituel, dans un large entretien accordé à la CBS: «Si je ne le fais pas, je m’assois et je peux me distraire en pensant à autre chose. Si je fais toujours les mêmes choses, c’est pour rester concentré sur ce que je dois faire et me focaliser uniquement sur le tennis.»

Dans le même programme, l’actuel numéro un mondial a également dévoilé n’avoir jamais cassé une seule raquette. «Ma famille ne me l’aurait pas permis. Pour moi, casser une raquette signifie que je n’ai pas le contrôle de mes émotions», a-t-il affirmé.

Le très haut niveau est une question de détails. Rafael Nadal l’a bien compris, c’est peu dire…