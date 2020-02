Rafael Nadal s'est logiquement qualifié pour les quarts de finale du tournoi d'Acapulco, en battant le Serbe Miomir Kecmanovic, ancien No 1 chez les juniors, 6-2 7-5, mercredi soir.

L'Espagnol, qui pourrait retrouver son rang de No 1 mondial cette semaine s'il triomphe une troisième fois au Mexique et si son rival Novak Djokovic ne parvient pas à atteindre les demi-finales à Dubaï, rencontrera le Sud-Coréen Soonwoo Kwon, qui s'est qualifié au dépens du Serbe Dusan Lajovic 7-6 (7/2) 6-0.

Après un premier set assez rapidement expédié, l'homme aux 19 titres en Grand Chelem s'acheminait vers un succès assez tranquille en ayant fait le break pour mener 5-3 dans la deuxième manche, grâce notamment à un coup de défense extraordinaire après un smash de son adversaire.

Hurts so good ???? @RafaelNadal with the top-shelf rocket in Acapulco. #AMT2020 pic.twitter.com/NZoBMk9Hye

C'est à ce moment-là que Kecmanovic s'est rebiffé pour reprendre son jeu de service et ensuite égaliser à 5-5. Mais Nadal l'a vite remis sous pression pour le pousser à la faute au 12e jeu et s'imposer en 1h35.

Nadal. "Miomir is very dangerous. I played a great first set, it's an important win and gives me confidence"