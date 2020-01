Le monde du tennis se mobilise pour les victimes des incendies en Australie, après un appel en ce sens de Nick Kyrgios. «Allez @TennisAustralia! Nous pouvons sûrement organiser une exhibition avant l'@AustralianOpen pour lever des fonds pour les victimes des incendies», a tweeté mercredi le joueur de 24 ans, plus connu pour ses coups de sang sur les courts, qui lui ont valu une suspension de 16 semaine avec sursis.

Dans la foulée, le patron de sa Fédération Craig Tiley a annoncé l'organisation d'«un certain nombre de levées de fonds et d'opérations de soutien pendant l'ATP Cup, l'Open d'Australie (20 janvier - 2 février) et d'autres épreuves durant les prochaines semaines». Depuis le début des feux, au moins 18 personnes sont mortes en Australie et des milliers d'autres ont dû évacuer leur domicile face à la progression des flammes.

Jeudi, Nick Kyrgios a précisé qu'il verserait 200 dollars par ace pour tous les matches qu'il jouera lors de l'été australien. Son compatriote Alex de Minaur a décidé de l'imiter en augmentant un peu la mise. «Je suis partant pour 250 dollars par ace, seulement parce que je pense que je n'en frapperai pas autant que toi», a-t-il écrit sur Twitter. Leur confrère John Millman s'est lui aussi engagé à hauteur de 100 dollars par ace.

I like this I will go $250 per ace, just because I don’t think I’ll be hitting as many aces as you mate. ???????????? #dropthehammer https://t.co/SxMPs3XQud — alex de minaur (@alexdeminaur) January 2, 2020

I’m not at your level boys but I want to get involved. $100 for an ace over the Australian summer. #servingupsomehelp https://t.co/eIwIH0xTXT — John Millman (@johnhmillman) January 2, 2020

