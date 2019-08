Durant toute la semaine, Nick Kyrgios a fait le spectacle sur les courts de Washington avec des points à couper le souffle. Lors de sa demi-finale victorieuse face à la tête de série No 1, Stefanos Tsitsipas, il a une nouvelle fois le public jusqu'en faisant le spectacle sur la balle de match. Comme il l'avait déjà fait au tour précédant, le fantas(ti)que australien est allé demander à un supporter assis au premier rang où il devait servir sa première balle. Et une fois encore, cela a fonctionné puisque sa première balle frappée sur le revers de Tsitsipas.

Lors de son quart de finale, la spectatrice lui avait manifestement proposé de servir extérieur. Ce qui lui a permis de conclure sur un ace. A chaque fois, Nick Kyrgios est allé remercier ses coachs éphémères.

"Where do you want me to go with this serve?" @NickKyrgios asks fan...



Clearly, he liked her advice!!! ????????



Kyrgios defeats Gombos 6-3 6-3 at #CO19 pic.twitter.com/88chNzZqIn — Tennis TV (@TennisTV) August 3, 2019

Avant son match face à Stefanos Tsitsipas, il a improvisé une partie de ping-pong avec des gamins durant une heure.

He has played with the kids for almost an hour, and he was at least as enthusiastic as them!!! JUST BEAUTIFUL TO WATCH???????????? pic.twitter.com/xAfMA3Dsl8 — Jean-Christophe FAUREL (@FaurelJC) August 3, 2019

S'il a certes des côtés qui peuvent être agaçants, Nick Kyrgios est un personnage important pour le tennis. Et ce retour au premier plan avec cette finale à Washington le prouve. Grâce à son parcours, il est déjà assuré de revenir dans le Top 50, à la 34e place. En cas de succès contre le Russe Daniil Medvedev, il serait classé 28e mondial lundi.

Ha oui, on oubliait. Il fait aussi livreur de chaussures pour son adversaire. Bref, Nick Kyrgios fait tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il doit être apprécié à sa juste valeur.