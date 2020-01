Le tennisman colombien Robert Farah, numéro 1 du classement mondial de double avec son compatriote Juan Sebastian Cabal, a été contrôlé positif à un anabolisant et ne participera pas à l'Open d'Australie a-t-il annoncé mardi.

«L'ITF (la fédération internationale de tennis) m'a informé de la présence de boldénone (un anabolisant, ndlr) lors d'un test du 17 octobre 2019 à Cali», a écrit Farah dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux. Le tennisman de 32 ans, vainqueur avec Juan Sebastian Cabal des deux derniers tournois du Grand Chelem de 2019 (Wimbledon et l'US Open), a attribué le test positif à la consommation de viandes colombiennes contaminées par cette substance, souvent utilisée pour stimuler la croissance du boeuf et interdite par l'Agence mondiale antidopage (AMA).

La boldénone est vendue librement en Colombie

«Je suis sûr que c'est ce qui a généré le résultat du test en question», a-t-il, affirmé, déclarant avoir été contrôlé négatif deux semaines plus tôt lors d'un contrôle à Shanghai, ainsi que lors de la quinzaine de contrôles inopinés qu'il dit avoir subis en 2019. En 2018, le Comité olympique colombien (COC) avait alerté les athlètes nationaux sur la présence de boldénone dans le bétail du pays. La boldénone est vendue librement en Colombie sur ordonnance vétérinaire et, selon une étude de l'Institut agricole colombien, on la trouve dans un échantillon de boeuf sur quatre.

Robert Farah a été suspendu provisoirement et risque jusqu'à quatre ans de suspension.

Nicolas Jarry également dans la tourmente

Le Chilien, 78e mondial, a aussi été suspendu pour dopage après un contrôle subi en novembre lors de la Coupe Davis et qui s'est avéré positif à des anabolisants, a annoncé mardi la Fédération internationale de tennis (ITF).

«Nicolas Jarry, 24 ans, a été suspendu provisoirement» en attendant une décision définitive qui sera prise après une enquête complète, indique l'ITF dans un communiqué en précisant que le joueur avait été prévenu le 4 janvier du contrôle positif et qu'il «n'avait pas, à ce jour, exercé son droit d'interjeter appel de cette suspension provisoire».

L'échantillon d'urine qu'il a fourni le 19 novembre en marge de la Coupe Davis à Madrid s'est avéré contenir «des métabolites de Ligandrol et de Stanozolol», deux agents anabolisants, a précisé l'ITF.

«Je n'ai jamais pris volontairement ou consciemment de substance interdite dans ma carrière», a répliqué sur son compte Instagram le joueur qui compte un titre à son palmarès, remporté sur la terre battue de Bastad en 2019. «Les niveaux de ces substances (retrouvées dans ses urines, ndlr) sont si bas qu'aucune n'aurait pu avoir d'effet pour améliorer mon jeu ni mes performances», a-t-il assuré en promettant à l'ITF sa «pleine coopération» afin de démontrer son innocence.

AFP