Nick Kyrgios est «fondamentalement une bonne personne», a déclaré mercredi à Belgrade Novak Djokovic au sujet de Nick Kyrgios, qui avait tenu des propos méprisants envers le No 1 mondial en mai dernier en marge du tournoi de Rome. «Je ne sais pas pourquoi il a dit toutes ces choses-là. Veut-il attirer l'attention? Veut-il se singulariser?», a déclaré devant la presse le Serbe, qui prépare à Belgrade la défense de son titre à Wimbledon. «En tout cas, ça ne hante pas mes nuits».

Le 15 mai, l'enfant terrible du tennis mondial s'était lâché dans une interview accordée à un journaliste américain. «Il a une obsession maladive avec le besoin d'être aimé. Il veut être Roger (ndlr: Federer). Il veut être tellement aimé que je n'arrive pas à supporter ça. Ça en devient embarrassant», avait dit l'Australien à propos de «Nole». «Peu importe le nombre de Grands Chelems qu'il remportera, il ne sera jamais le plus grand pour moi. Tout simplement parce que je l'ai affronté deux fois et, désolé, si tu ne peux pas me battre, tu n'es pas le plus grand de l'histoire», avait ajouté Nick Kyrgios.

«Il veut apparemment être entier, ouvert, transparent, ça fait partie de son caractère», a poursuivi Novak Djokovic. «Me montre-t-il du respect comme le font les autres? Non, il n'en montre pas. C'est sa manière de communiquer». «Je ne comprends pas quelles sont ses motivations. Mais je le respecte», a souligné le vainqueur de 15 tournois du Grand Chelem. Les propos de Nick Kyrgios, dans une interview où il n'épargnait pas non plus Rafael Nadal, avaient été suivis le lendemain d'un jet de chaise sur le court pendant son match contre Casper Ruud, qu'il avait abandonné. (nxp)