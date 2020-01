Insatiable Novak Djokovic. Victorieux de Jan-Lennard Struff 7-6 (7/5), 2-6, 6-2, 6-1 en 2h16 peu avant minuit lundi soir pour son entrée en lice à Melbourne, le Serbe a remporté son 900e match en carrière, rejoignant ainsi Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl, Rafael Nadal et Guillermo Villas, les seuls à avoir franchi cette barre symbolique sur le circuit ATP.

«Ce n'est que le début, a-t-il rigolé. Je suis très fier de toute ma réussite mais en même temps je me dois d'être reconnaissant. J'ai la chance de pouvoir encore jouer à haut niveau à cet âge (...) Je me souviens que quand j'ai commencé le tennis, à 4 ans, il n'y avait pas encore de tradition tennistique en Serbie. Ça semblait presque impossible, mais nous voilà... Vingt-cinq ans plus tard, je profite vraiment de ces moments.»

Tout n'a pas pas été simple pour le grand favori à sa propre succession, qui ne vise rien d'autre qu'un huitième sacre en Australie, et un 17e en Grand Chelem. Face au dangereux joueur allemand, «Nole» a été embarqué au tie-break, a perdu lourdement la troisième manche - c'est la première fois qu'il perd un set au 1er tour à Melbourne depuis 2006 -, avant de prendre définitivement la mesure du 37e joueur mondial.

«C'est bon d'être de retour sur ce court qui tient une place spéciale dans mon cœur, c'est ici que j'ai eu le plus de succès dans ma carrière, et de loin, a également dit le no 2 mondial à l'heure de l'interview dans la Rod Laver Arena avec John McEnroe. J'ai très bien joué au 2e set, mais au 3e, il a retourné la situation et il faut le féliciter, c'est un grand combattant, un joueur très puissant».

Cela devrait être beaucoup plus simple pour Novak Djokovic au prochain tour mercredi, où il sera opposé au gagnant de la rencontre entre le Japonais Tatsuma Ito (146e), entré dans le tableau principal via une wild-card, ou le lucky loser Prajnesh Gunneswaran (123e).

JSa