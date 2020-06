L’Adria Tour de Novak Djokovic n’a pas fini de faire couler de l’encre. Le tournoi a été pointé du doigt par différents acteurs du circuit, tandis que plusieurs cas de Covid-19 parmi ses participants - notamment le No 1 mondial, Grigor Dimitrov (ATP 19), Borna Coric (ATP 33) et Viktor Troicki (ATP 184) - ont été déclarés.

La suite de l’Adria Tour, où les mesures sanitaires sur le court comme en dehors laissaient visiblement à désirer, a certes été annulée. Mais les détracteurs de l’événement continuent à se défouler. Nick Kyrgios (ATP 40), agitateur des courts, a du reste réagi sur les réseaux sociaux mardi. «Ce n'est plus la peine de mentionner mes agissements comme des actes irresponsables ou stupides. Ceci surpasse tout», a-t-il écrit.

Prayers up to all the players that have contracted Covid - 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ - this takes the cake. https://t.co/lVligELgID