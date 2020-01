Les nuages de fumée qui enveloppent le sud-est de l'Australie, conséquences des feux de forêts qui ont déjà ravagé l'équivalent d'un territoire similaire à celui de la Belgique, font planer une sérieuse menace sur l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem dont le tournoi principal commence le 20 janvier.

À Melbourne, en effet, le journaliste du «New York Times» Ben Rothenberg, grand suiveur du circuit et visiblement déjà sur place, a posté une photo saisissante ce lundi: on y voit la Rod Laver Arena enveloppée d'un épais nage de fumée. Le journaliste a simplement ajouté en commentaire: «Voilà le ciel au-dessus de la Rod Laver Arena aujourd'hui.»

This is the sky over Rod Laver Arena today. #AusOpen pic.twitter.com/LwBNlcLsSz